Covid-19

A Azores Airlines, do grupo SATA, vai retomar em 15 de junho as ligações aéreas entre Lisboa e Ponta Delgada e Lisboa e a Terceira, bem como entre o Funchal e Ponta Delgada, anunciou hoje a empresa.

A operação do grupo SATA estava interrompida desde março devido à pandemia de covid-19, mas começa na sexta-feira a ser retomada progressivamente, primeiro com as viagens entre as ilhas açorianas e depois em três fases relativas a diferentes destinos.

Depois do retomar, em 15 de junho, as viagens entre Lisboa e o arquipélago e o Funchal e Ponta Delgada, em 22 de junho são retomadas as ligações aéreas entre Lisboa e os aeroportos da Horta e Pico.