Actualidade

A Ramada Investimentos e Indústria registou 1,3 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre, menos 30,1% do que em igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

"O resultado líquido consolidado registado no primeiro trimestre de 2020 no valor de 1.334 milhares de euros, apresentou um decréscimo de 30,1% face ao resultado líquido do período homólogo do ano anterior", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nos primeiros três meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa cedeu 27,9% para 2,8 milhões de euros.