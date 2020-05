Covid-19

O Estádio Municipal de Famalicão recebeu aprovação por parte das autoridades de saúde para acolher encontros no regresso da I Liga portuguesa de futebol, anunciaram hoje a Liga de Clubes (LPFP) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A Autoridade de Saúde do ACES [Agrupamento de Centros de Saúde] Ave-Famalicão deu parecer favorável à utilização do Estádio Municipal de Famalicão nos jogos da Liga NOS. O parecer foi dado no seguimento da documentação recebida e da visita efetuada ao recinto", lê-se no comunicado das duas entidades.

Além do recinto do Famalicão, foram já aprovados pela Direção-Geral da Saúde o Estádio da Luz (Benfica), Estádio do Dragão (FC Porto), Estádio José Alvalade (Sporting), Estádio D. Afonso Henriques (Vitória de Guimarães), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, Portimão Estádio, Cidade do Futebol (FPF), Estádio Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente), Estádio do Bessa (Boavista), Estádio do Rio Ave, Estádio do Desportivo das Aves e o Estádio do Bonfim (Vitória de Setúbal).