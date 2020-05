Actualidade

O Benfica entrou hoje em concentração no seu centro de estágios, no Seixal, para preparar a fase final da I Liga de futebol, anunciou o campeão português no seu 'site' oficial.

"O plantel profissional do campeão nacional concentrou-se esta noite no Benfica Campus, tendo em vista a fase final da preparação para o recomeço da Liga", lê-se no comunicado das 'águias'.

De acordo com o clube, esta medida serve, entre outros motivos, para "reduzir o risco de contágios [do novo coronavírus] e continuar a dar sequência a um modelo de comportamento que o Benfica adotou desde o primeiro momento".