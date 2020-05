Actualidade

O Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, deu hoje posse a oito novos membros do VIII Governo constitucional, numa cerimónia marcada pelas máscaras e o distanciamento social no Palácio da Presidência.

Armanda Berta dos Santos foi empossada no cargo de vice-primeira-ministra, funções que vai acumular com as de ministra da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI) e Fidelis Magalhães assumiu o cargo de ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

Francisco Jerónimo vai ocupar a pasta dos Assuntos Parlamentares e da Comunicação Social, Fernando Hanjam a das Finanças, enquanto Miguel Pereira de Carvalho assume o cargo de ministro da Administração Estatal e Odete Belo o de ministra da Saúde.