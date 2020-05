Covid-19

A China não diagnosticou novos casos de infeção pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades.

Trata-se da segunda vez que a Comissão de Saúde da China não regista novos casos diários, desde que o país reconheceu a epidemia, em janeiro passado.

No dia anterior, as autoridades tinham registado dois casos oriundos do exterior, em Xangai, a "capital" financeira da China, e na província de Fujian, no leste do país.