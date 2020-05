Actualidade

O primeiro-ministro timorense disse hoje que a tomada de posse de oito novos membros do Governo representa um "esforço de concertação e diálogo", a normalização da ação governativa e a "solidez do regime democrático" no país.

"A construção do futuro da nossa nação não dispensa o contributo de nenhum timorense e é com consciência deste facto que o VIII Governo Constitucional se abre à participação de novas forças políticas", afirmou Taur Matan Ruak, no Palácio Presidencial em Díli, depois da cerimónia de posse de oito novos membros do Governo.

"Um esforço de concertação e de diálogo que é fundamental para garantir que Timor-Leste e os timorenses podem aspirar a um futuro mais próspero e feliz", disse.