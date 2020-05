Covid-19

Um primeiro carregamento de medicamentos de emergência para reforço do sistema de saúde timorense no combate à covid-19, comprados pelo Governo através do PNUD, chegou hoje a Díli.

Os medicamentos, adquiridos no mercado internacional pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), foram formalmente entregues ao Governo, representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros demissionário, Dionísio Babo Soares.

O responsável do PNUD em Timor-Leste, Munkhtuya Altangerel, disse que o primeiro de vários carregamentos esperados, inclui medicamentos necessários para "responder à emergência da covid-19 no país".