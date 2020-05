Actualidade

A rede social Twitter assinalou como apologia da violência uma mensagem difundida pelo Presidente dos Estados Unidos em que Donald Trump ameaçou disparar contra as pessoas envolvidas nos protestos de Minneapolis.

"Essa mensagem viola as regras do Twitter sobre a apologia à violência. No entanto, o Twitter considera que no quadro do interesse público essa mensagem ('tweet') deve ficar acessível", refere a rede social.

Na mensagem, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou "bandidos" às pessoas envolvidas nos protestos de Minneapolis contra a morte de um afro-americano sob custódia policial ameaçando que "quando as pilhagens começarem, os tiros vão começar".