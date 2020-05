Covid-19

A Comissão Europeia espera que o novo instrumento público-privado de apoio à solvência de empresas em dificuldades devido à pandemia, orçado em 31 mil milhões de euros, esteja em vigor "no final do verão", devendo "reger-se pelo mercado".

"Depende muito dos legisladores, do Parlamento Europeu e do Conselho, mas esperamos que [...] no final do verão ou início do outono esteja em vigor", declarou a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, responsável pela política de concorrência, Margrethe Vestager.

Falando em conferência de imprensa, em Bruxelas, relativamente à proposta do executivo comunitário para este novo instrumento de apoio à solvência, que está integrado no Fundo de Recuperação da União Europeia (UE) para enfrentar a crise gerada pela covid-19, a responsável mostrou-se otimista sobre esta data para entrada em vigor, recordando que o mesmo já aconteceu com o esquema de apoio temporário ao emprego (Sure), que foi aprovado em seis semanas.