A Amnistia Internacional (AI) acusou hoje as forças de segurança da Etiópia de execuções extrajudiciais e detenções em massa, apesar de o primeiro-ministro reformista do país ser um galardoado com o Prémio Nobel da Paz.

Num relatório publicado hoje, a organização de defesa dos direitos humanos diz que as forças de segurança mataram pelo menos 25 pessoas em 2019 nas zonas leste de Guji e oeste de Guji, na região de Oromia, por suspeitas de apoio a um grupo rebelde, o Exército de Libertação Oromo, e um grupo de oposição outrora exilado.

Segundo a organização dos direitos humanos, pelo menos 10.000 pessoas poderão ter sido detidas entre janeiro e setembro.