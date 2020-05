Covid-19

Pelo menos 33 municípios do continente, localizados sobretudo no interior do Alentejo e do Centro, mantêm-se até hoje imunes à pandemia, sem casos de covid-19, segundo um levantamento da Lusa junto de autarquias e autoridades de saúde.

No distrito de Vila Real, no Norte, a zona com mais casos confirmados da doença, não registaram um único caso de covid-19 três municípios: Mondim de Basto, Boticas e Mesão Frio não fazem fronteira entre si e estão rodeados por outros concelhos com vários casos confirmados.

No Centro, são pelo menos nove os municípios sem casos, distribuídos pelos distritos de Viseu (São João da Pesqueira e Tarouca), Coimbra (Pampilhosa da Serra), Guarda (Mêda) e Castelo Branco (Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, Belmonte, Oleiros e Vila Velha de Ródão).