Covid-19

A agência de notação financeira Standard & Poor's disse hoje que o alívio da dívida proposto pelos credores privados não garante a manutenção do 'rating' dos países que adiram à iniciativa porque a decisão será analisada caso a caso.

"Encaramos uma moratória no pagamento da dívida de forma diferente da adesão a um programa do Fundo Monetário Internacional (FMI)", escrevem os analistas, numa nota em que explicam os procedimentos caso um país adira ao alívio da dívida proposto pelo G20, entre num programa do FMI e negoceie com os credores privados uma reestruturação da dívida.

"Muitos dos países que se qualificam para o apoio do G20 [adiamento dos pagamentos até ao final deste ano] são países de baixo rendimento que provavelmente já têm um 'rating' baixo, mas vamos avaliar os detalhes do impacto da moratória no rating soberano caso a caso", escrevem os analistas na nota hoje divulgada em Nova Iorque.