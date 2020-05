Actualidade

A economia italiana caiu 5,3% no primeiro trimestre de 2020 face ao último trimestre de 2019, excedendo em muito a estimativa de 4,7% feita inicialmente pelo instituto nacional de estatística italiano (Istat), anunciou hoje o Istat.

O Istat divulgou hoje dados oficiais que confirmam que o país entrou em recessão e a queda de 5,4% no Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2019.

Esta queda acentuada não era registada desde o primeiro trimestre de 1995, acrescentou o instituto.