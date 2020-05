Actualidade

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel afirmou hoje que é de Malta a responsabilidade "em primeira linha" no caso do navio que devolveu migrantes à Líbia, mas considerou que Portugal podia ter agido diferentemente.

Paulo Rangel, que foi hoje ouvido na comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República, foi questionado pelo deputado Duarte Marques (PSD) sobre o caso que envolve um navio de carga alemão de bandeira portuguesa que recolheu cerca de 100 migrantes do Mediterrâneo e, por ordem de Malta, os devolveu à Líbia, país considerado inseguro para receber migrantes.

O eurodeputado, que é vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE), considerou o caso "realmente uma vergonha" e revelou que a Comissão Europeia está "há muito tempo" a "preparar uma carta que revela tudo aquilo que o Governo de Malta tem feito", tentar "contornar as regras de acolhimento de refugiados" e "depois enviá-los, por vias ínvias, para a Líbia".