Covid-19

As autoridades da Bósnia detiveram hoje dois altos funcionários do Estado e um empresário envolvidos na importação de uma centena de ventiladores chineses que não funcionaram no tratamento de doentes infetados pelo covid-19.

De acordo com os jornais de Serajevo foram detidos o primeiro-ministro da Federação Bósnia Muçulmano-Croata, um alto responsável pelos Serviços de Proteção Civil e um empresário do setor do comércio de fruta que recebeu cinco milhões de euros do Executivo para adquirir o equipamento médico.

Os três indivíduos estavam a ser investigados num processo de lavagem de capitais, fraude e desvio de fundos do Estado, entre outros crimes.