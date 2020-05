Covid-19

As autoridades do Irão anunciaram hoje um pico no número de novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o mais alto em quase dois meses, alertando que a situação está a piorar em algumas regiões.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur, indicou na sua conferência de imprensa televisiva diária que foram confirmados 2.819 novos casos, fazendo aumentar para 146.668 o número total de infetados desde que os primeiros contágios foram anunciados em meados de fevereiro.

Os novos casos têm registado um aumento quase constante desde 02 de maio - data em que o país anunciou ter atingido o número mais baixo de contágios em dois meses - mas o Irão não tinha uma tal subida desde o início de abril.