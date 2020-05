Covid-19

O primeiro-ministro de Cabo Verde anunciou hoje um plano de desconfinamento que levanta a interdição das ligações aéreas a partir de 30 de junho e a realização de eventos culturais e desportivas depois de 31 de outubro.

Numa mensagem ao país a partir da cidade da Praia, o chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, destacou o facto de a última ilha do país, Santiago, terminar ao final do dia de hoje o estado de emergência, dois meses depois, podendo o país avançar para a próxima fase no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

"Resultado do bom combate desenvolvido até agora para conter a propagação da covid-19. O fim do estado de emergência não significa o fim do vírus. Representa mais liberdade, mas ao mesmo tempo mais responsabilidade", afirmou Ulisses Correia e Silva, após o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, ter anunciado na quinta-feira que não vai prorrogar o estado de emergência em Santiago, a única com casos ativos de covid-19, pelo que termina às 23:59 de hoje.