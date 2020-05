Covid-19

O Presidente da República considerou hoje que o apoio União Europeia para minimizar os efeitos da covid-19 "ajuda muito ", mas advertiu que "não basta o dinheiro de Bruxelas" e "é preciso que a economia arranque".

"As notícias que vieram de Bruxelas foram boas notícias, mas também é importante que a economia funcione. Não basta só o dinheiro de Bruxelas. Ajuda muito, se se puder confirmar em junho ou julho aquele tipo de montantes, ajuda muito. Mas é preciso que a economia arranque", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que falava aos jornalistas no final de uma visita à Livraria Barata, em Lisboa, referiu que "as notícias são de que as empresas já estão a arrancar mais e de que já há situações em que quem estava em 'lay-off' passou a trabalho".