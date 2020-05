Incêndios

A Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) criticou hoje a "falta de diálogo" do Governo ao aprovar legislação sobre floresta sem ouvir as organizações que representam o setor, alertando para "maus indícios" relativamente ao futuro.

"Como é que se lança um conjunto de diplomas para um setor sem que o setor seja ouvido?", questionou o presidente da ANEFA, Pedro Serra Ramos, indicando que, entre os diferentes agentes do setor, "ninguém foi ouvido" e foram "surpreendidos" com a aprovação de decretos-lei sobre a floresta, em 21 de maio, em Conselho de Ministros.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Serra Ramos contestou a "falta de diálogo entre quem está a decidir e o setor florestal", considerando que é "um mau princípio".