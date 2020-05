Actualidade

Um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) hoje divulgado adverte para a forma como a velocidade da transição energética para uma economia de baixas emissões carbónicas pode afetar a estabilidade financeira.

"De um ponto de vista da estabilidade financeira, esta transição para uma economia de baixo carbono precisa de ser gerida com cuidado para evitar reavaliações abruptas e não antecipadas de carteiras e deslocalização económica", pode ler-se no capítulo cinco do Relatório de Estabilidade Financeira Global do FMI.

O capítulo, intitulado "Alterações Climáticas: risco físico e preços das ações", considera ainda que "ações de política para mitigar as alterações climáticas reduziriam os gases de efeito de estufa e futuros riscos físicos à partida, conferindo benefícios para a humanidade que se estendem bem além da estabilidade financeira".