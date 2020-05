Hong Kong

A União Europeia (UE) descarta sanções à China como resposta à lei de segurança nacional aprovada para Hong Kong, por entender que essa não é a forma de resolver os problemas com Pequim, afirmou hoje o chefe da diplomacia europeia.

Na conferência de imprensa no final de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, realizada por videoconferência, o Alto Representante Josep Borrell, ao ser questionado sobre se foi discutida a possibilidade de sanções a Pequim, apontou que "apenas um Estado-membro fez referência" a essa eventualidade, sem especificar qual, mas garantiu que a mesma não está sobre a mesa.

"Não me parece que as sanções sejam a forma de resolver os nossos problemas com a China", declarou o chefe da diplomacia da UE, que fez, no entanto, questão de sublinhar a "profunda preocupação" com que os 27 encaram os mais recentes desenvolvimentos em Hong Kong, por entenderem que a mesma "enfraqueceu realmente a autonomia" do território.