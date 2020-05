Covid-19

Metade dos brasileiros reprova a administração do Presidente do país, Jair Bolsonaro, nas ações de combate à pandemia de covid-19, enquanto apenas 27% aprovam, segundo uma sondagem do Instituto Datafolha publicada hoje pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a pesquisa, realizada na segunda e terça-feira, dias 25 e 26, 50% dos 2.069 entrevistados classificaram a administração do líder de extrema-direita como má ou péssima na gestão da crise sanitária, 22% disseram que era regular, 27% consideraram boa ou excelente e 1% declarou não saber responder.

O Brasil é o país mais afetado pela pandemia na América Latina e o segundo com mais casos de covid-19 no mundo (438.238) e o sexto com mais mortes (26.417).