Covid-19

O Paquistão retomará as partidas de voos internacionais a partir da meia-noite de hoje, mas manterá a suspensão de chegadas, depois de registar o maior número diário de mortes e infeções com o novo coronavírus, anunciaram as autoridades.

"De acordo com a decisão do Governo do Paquistão, todas as companhias aéreas domésticas e estrangeiras podem retomar as operações de voos de passageiros", disse a Autoridade de Aviação Civil do Paquistão, num comunicado.

A autoridade de aviação indicou, no entanto, que as restrições para chegadas de voos do exterior permanecem.