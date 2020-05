Covid-19

Cabo Verde reabre em julho como "destino turístico", voltando a receber visitantes estrangeiros e com todos os operadores do circuito obrigados a um selo de segurança sanitária, anunciou hoje o Governo.

Em comunicado, o Ministério do Turismo e Transportes refere que "o trabalho de preparação do país, enquanto destino turístico, está em curso, por forma a receber os turistas com segurança e tranquilidade".

O Governo defende que "a planificação deverá ser cuidadosa e a reabertura gradual" para que "o sucesso no combate à covid-19, nas principais ilhas turísticas, continue a ser consolidado, gerando confiança e credibilidade dos operadores, dos turistas, dos colaboradores e do público em geral".