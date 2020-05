Actualidade

Uma representação de "O Principezinho" é apresentada pelo grupo "O Nariz", no Teatro Miguel Franco, na segunda-feira, iniciativa que assinala o Dia da Criança e que marca a reabertura dos teatros em Leiria, após o encerramento nos últimos meses devido à covid-19.

A abertura da sala será feita de acordo com as diretrizes da Direção-Geral de Saúde (DGS), para garantir "a segurança dos utilizadores e técnicos", salienta o município de Leiria.

Tratando-se de teatro de figuras animadas, a lotação será ainda mais limitada do que as indicações da DGS: só podem entrar 25 pessoas. Será obrigatório o uso de máscara, higienização dos espaços entre espetáculos e sessões, e a circulação do público terá um circuito próprio.