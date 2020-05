Covid-19

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) inicia hoje uma nova ação nacional de fiscalização relacionada com o 'lay-off' simplificado, em articulação com o Instituto de Segurança Social (ISS), durante duas semanas, anunciou o Ministério do Trabalho.

Esta será a terceira ação nacional lançada pela ACT desde o início da pandemia covid-19, que se iniciou em março, diz em comunicado o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

De acordo com o gabinete da ministra Ana Mendes Godinho, entre 22 de março e 22 de maio, "a ACT abriu quase 400 processos inspetivos que incluem matérias relacionadas com a aplicação do regime de 'lay-off'".