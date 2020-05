Actualidade

O Laboratório de Neurofisiologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) vai encerrar a 01 de julho, denunciou hoje o seu diretor interino que lidera este serviço, falando em "falta de investimento em recursos humanos e técnicos".

"O encerramento do laboratório resulta da reforma da sua única médica atualmente em funções dotada do ciclo de estudos especiais nesta área, com data prevista de encerramento para o próximo dia 01 de julho de 2020", lê-se numa carta aberta dirigida às Câmara Municipais de Vila Nova de Gaia e de Espinho, bem como à Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e à Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N).

Na missiva, o diretor interino do Serviço de Neurologia do CHVNG/E, Henrique Moniz Costa, descreve que este laboratório é o "único" do género "integrado num hospital público atualmente em funcionamento desde a margem Sul do Douro até Coimbra", pelo que serve diretamente as populações de Gaia e Espinho e indiretamente as dos concelhos de Santa Maria da Feira, Ovar, Estarreja e Oliveira de Azeméis.