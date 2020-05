Covid-19

O bispo de Leiria-Fátima, António Marto, desafiou hoje os fiéis à aproximarem-se das igrejas com confiança e sem medo, numa altura em que se retomam as celebrações presenciais, na fase de desconfinamento face à pandemia de covid-19.

"Embora com as devidas cautelas e movidos pelo amor aos outros, para nos protegermos mutuamente, aproximemo-nos das nossas igrejas com confiança e sem medo", escreveu hoje o cardeal António Marto, numa mensagem dirigida a "fiéis leigos, religiosas e religiosos e sacerdotes".

O bispo salientou que, neste regresso às celebrações presenciais, houve cuidado "na preparação das condições para evitar contágios com o vírus nas assembleias".