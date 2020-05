Covid-19

As Atividades de Tempos Livres (ATL) não integradas em estabelecimentos escolares, como os campos de férias, só poderão voltar a funcionar a partir de 15 de junho, duas semanas depois daquilo que estava inicialmente previsto.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião de Conselho de Ministros, em que ficaram definidas as medidas para a próxima fase de desconfinamento, que arranca na segunda-feira.

Inicialmente, a reabertura das ATL estava programada para 01 de junho, no mesmo dia em que voltam a funcionar as instituições do pré-escolar.