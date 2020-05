Covid-19

A Guiné Equatorial atualizou para 1.306 o número de infeções pelo novo coronavírus no país, a maioria concentrada na região insular, onde se encontra a capital, Malabo, segundo informação oficial divulgada hoje.

De acordo com informação do gabinete de Informação e Imprensa da Guiné Equatorial, o país registou até hoje "um total de 1.306 casos de contágio e mais de 200 doentes recuperados".

Com estes dados, a Guiné Equatorial, membro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), torna-se o país com mais casos de infeção entre os Estados africanos com o português como língua oficial, ultrapassando a Guiné Bissau, que registava até agora o maior número de registos.