Covid-19

A França registou 149.668 casos confirmados da covid-19 desde o início da pandemia, com 597 novos casos nas últimas 24 horas, segundo as autoridades do país.

Os dados foram atualizados hoje pela Direção Geral da Saúde francesa e dão conta de um total de 28.714 mortos no total, com 18.387 óbitos em meio hospitalar e 10.327 óbitos em lares de idosos e em centros de acolhimento para a terceira idade.

Nas últimas 24 horas, houve 61 novos mortos devido à covid-19.