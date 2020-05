Covid-19

As quase duas dezenas de praias do município da Figueira da Foz terão uma lotação máxima de 54 mil pessoas na época balnear, disse hoje à agência Lusa fonte deste município do litoral do distrito de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte do gabinete da presidência da autarquia, a praia da Figueira da Foz, o maior areal urbano da Europa - que se estende por cerca de dois quilómetros de comprimento, entre o molhe norte do rio Mondego e a vila piscatória de Buarcos - terá uma lotação ligeiramente superior a 25 mil pessoas.

"Será a praia com maior capacidade do país", frisou a fonte da autarquia.