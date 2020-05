Covid-19

Os ginásios e clubes de 'fitness' vão poder voltar a abrir portas a partir de segunda-feira, anunciou hoje o primeiro ministro António Costa.

Inserida na terceira fase de desconfinamento, no quadro da pandemia de covid-19, a abertura dos ginásios, anunciada por António Costa no final de uma reunião do Conselho de Ministros, terá de respeitar as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), nomeadamente sobre restrições à capacidade máxima destes espaços, regras de desinfeção dos equipamentos e uso de máscaras e viseiras por todos os funcionários.

A Associação de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) tinha vindo a desenvolver conversações com o governo e com a DGS para reabrir os ginásios precisamente em 01 de junho, alegando que a sobrevivência de muitos postos de trabalho do setor estava dependente de uma decisão favorável, que agora se confirma.