O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) disse hoje que está a tomar medidas para garantir o funcionamento do Laboratório de Neurofisiologia e que "não está previsto" o seu encerramento, como referiu o diretor interino daquele serviço.

"Não está previsto o encerramento do Laboratório de Neurofisiologia do CHVNG/E. O conselho de administração do CHVNG/E está a trabalhar conjuntamente com a direção do Serviço de Neurologia desde a tomada de posse, em agosto de 2019, de forma a garantir o bom funcionamento do Laboratório de Neurofisiologia, com todos os critérios de qualidade na prestação de serviços de saúde aos nossos utentes", lê-se em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Este esclarecimento surge depois do diretor interino do Serviço de Neurologia do CHVNG/E, Henrique Moniz Costa, ter tornada pública uma carta aberta dirigida às Câmara Municipais de Vila Nova de Gaia e de Espinho, bem como à Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e à Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) falando em "falta de investimento em recursos humanos e técnicos".