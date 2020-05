Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu hoje que o "risco de contaminação" por covid-19 nos transportes públicos "está absolutamente controlado", e salientou que as taxas de lotação "têm sido genericamente cumpridas".

"Podemos, aliás, verificar que o risco de contaminação nos transportes públicos está absolutamente controlado", afirmou o chefe de Governo aos jornalistas no final da reunião de hoje do Conselho de Ministros, em Lisboa, que aprovou medidas para a terceira fase de descofinamento no âmbito da pandemia da covid-19..