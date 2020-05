Covid-19

O cineasta português Sérgio Tréfaut acusou hoje o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de cometer "um crime de Estado" e "um genocídio" ao "negar" a pandemia de covid-19, num protesto em frente ao consulado do Brasil em Lisboa.

"O que o Presidente Bolsonaro está a fazer é um crime de Estado (...), um genocídio, por negacionismo de uma pandemia", afirmou, numa iniciativa que decorreu hoje ao final da tarde em Lisboa, para contestar a situação política e chamar a atenção para as mortes por covid-19 no Brasil, o segundo país com mais infeções a nível mundial (26.417 mortos e mais de 438 mil casos).

Na sua intervenção, Sérgio Trefaut defendeu também que, perante tudo o que se está a passar no Brasil, o Estado português deve assumir uma posição.