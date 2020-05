Covid-19

O Governo vai criar um plano de realojamento de emergência para as pessoas que vivam em habitações precárias e sobrelotadas na Área Metropolitana de Lisboa, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

"Trabalharemos para desenvolver um plano de realojamento de emergência para permitir a separação de pessoas que estejam infetadas das que não estão, tal como fizemos em relação a alguns lares", afirmou o chefe de Governo aos jornalistas, no final da reunião de hoje do Conselho de Ministros, em Lisboa, que aprovou medidas para a terceira fase de desconfinamento no âmbito da pandemia da covid-19..

Sem adiantar muitos pormenores sobre a forma como este plano será desenvolvido, António Costa, ressalvou que não será aplicado com base no local da habitação, mas sim tendo em conta "as condições de habitabilidade".