Covid-19

O parlamento moçambicano ratificou hoje a segunda prorrogação do estado de emergência no país por mais 30 dias, até 29 de junho, para a prevenção da covid-19, medida promulgada de imediato pelo Presidente.

A Assembleia da República (AR) prorrogou, pela segunda vez, o alargamento do estado de emergência com os votos a favor dos 220 deputados presentes na sessão, de um total de 250 eleitos, medida promulgada logo depois pelo Presidente da República, Filipe Nyusi.

Na quinta-feira, o chefe de Estado justificou a medida com o aumento do número de infeções pelo novo coronavírus e o seu alastramento a todas as províncias de Moçambique, indiciando que o país terá entrado na fase de transmissão comunitária.