Covid-19

O Conselho de Ministros aprovou hoje o fim do "dever cívico de recolhimento", que entrará em vigor na próxima segunda-feira, prevê a resolução que prolongou a situação de calamidade até 14 de junho.

A situação de calamidade, que vigora desde 03 de maio, vai prolongar-se até às 23:59 do dia 14 de junho, mas foram adotadas algumas alterações, a começar pelo fim do "dever geral de recolhimento", com entrada em vigor na próxima segunda-feira, dia 01 de junho, indica o comunicado do Conselho de Ministros.

Sublinhando a "necessidade de se manter o escrupuloso cumprimento das medidas de distanciamento físico indispensáveis à contenção da infeção", o Governo decidiu alargar para 20 o número de pessoas que podem concentrar-se no mesmo local, exceto na Área Metropolitana de Lisboa, onde o limite continua a ser de 10.