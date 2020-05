Covid-19

O Presidente são-tomense, prorroga este sábado, pela quinta vez consecutiva, o estado de emergência em vigor no país, para combater a propagação da covid-19, anunciou hoje o porta-voz do Governo, Adelino Lucas.

"Entendeu-se que é necessário dar-se prosseguimento aos trabalhos iniciados aquando do quinto estado de emergência, que termina no dia 31 deste mês, sobretudo na vertente sanitária e análise da real epidemiológica em São Tomé e Príncipe", disse o representante do executivo, no final de uma reunião convocada pelo Presidente, Evaristo Carvalho.

No encontro, que teve a participação de representantes dos órgãos de soberania, técnicos da saúde, representantes da sociedade civil e membros da Presidência da República, segundo o porta-voz, "constatou-se que há necessidade de mais um estado de emergência".