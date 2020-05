Actualidade

O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil considerou que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, é "desqualificado e não respeita a democracia" e não devia estar no Governo.

"É um homem desqualificado e que não respeita a democracia. Um homem que desrespeita a democracia não poderia estar num Governo que se diz democrático", afirmou Rodrigo Maia, numa transmissão em direto, na sexta-feira, nas redes sociais da revista IstoÉ.

"Um homem com essas qualidades não poderia ter sido ministro de pasta nenhuma, muito menos da Educação. É um drama para o Brasil, com toda a crise que temos, com todas as desigualdades de qualificação da nossa população, termos ainda ter um ministro desqualificado como esse", acrescentou.