Covid-19

Vários municípios do distrito de Viseu vão manter operacionais as instalações criadas para dar apoio aos hospitais e aos lares de idosos em caso de necessidade devido à pandemia de covid-19.

Na capital de distrito, mantêm-se 120 camas no Pavilhão do Fontelo, que só serão desmontadas caso o Governo dê indicações que permitam retomar as atividades desportivas que habitualmente aí se realizam, disse à agência Lusa a vereadora Cristina Brasete.

Caso tal venha a acontecer, a vereadora já deu uma garantia ao hospital e à Segurança Social: "Não vamos desmontar as camas do pavilhão sem ter outro espaço onde as montar".