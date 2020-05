Actualidade

Portugal adotou há 10 anos a lei que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, após um debate fraturante que remeteu para mais tarde a adoção de crianças por estes casais, possível apenas desde 2016.

A proposta que viria a ser aprovada pela esquerda parlamentar, em 08 de janeiro de 2010, foi um compromisso eleitoral da governação socialista de José Sócrates.

Foi aprovada com os votos favoráveis das bancadas do PS, PCP, BE e PEV.