Actualidade

"Apresentação do Rosto", um chamado "autorretrato romanceado" de Herberto Helder, publicado em 1968 e de imediato apreendido pela PIDE, a polícia política da ditadura, chega às livrarias ao fim de 52 anos, na próxima quinta-feira, anunciou a editora.

"A presente edição, feita por iniciativa de Olga Lima, viúva de Herberto Helder [1930-2015], segue o texto da publicação original, corrigindo diversos lapsos e erros tipográficos assinalados pelo autor, num exemplar de trabalho", escreve a Porto Editora, no anúncio da data de publicação.

Para esta edição, no entanto, "não foram tomadas em conta restantes anotações, cortes e sinais, que constam desse exemplar, por não estabelecerem claramente uma nova organização do livro, indicando apenas hipóteses de alteração textual ou as referidas deslocações de fragmentos para outras obras do autor", acrescenta a Porto Editora.