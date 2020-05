Covid-19

O hospital de campanha instalado na Arena Dolce Vita de Ovar ainda tem internados três doentes com covid-19, mas será desmantelado na próxima sexta-feira, anunciou hoje a administração do Hospital Francisco Zagalo, que gere essa enfermaria provisória.

Disponibilizado para fazer face à pandemia mediante um acordo de cedência entre a Associação Desportiva Ovarense e a referida autarquia do distrito de Aveiro, o hospital temporário está em funcionamento desde 13 de março.

Este foi o primeiro do género a entrar em funcionamento no país no contexto do coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a covid-19 e acolheu 23 infetados.