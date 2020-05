Covid-19

O Bloco de Esquerda apoiou hoje o adiamento do levantamento de restrições impostas pela pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo, destacando que é importante aumentar a vigilância nas empresas de construção e trabalho temporário.

"Compreendemos que estando a região de Lisboa e Vale do Tejo com um pico de casos, não possa nesta região continuar a reabertura porque precisamos de proteger a população", afirmou hoje a coordenadora do Bloco, Catarina Martins, em declarações aos jornalistas.