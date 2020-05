Actualidade

O Bloco de Esquerda só negoceia com membros do Governo e rejeita a existência de "paraministros", afirmou hoje a coordenadora do partido, comentando a manchete do Expresso segundo a qual um gestor petrolífero está a assumir esse papel.

O semanário escreve que o gestor da petrolífera Partex António Costa Silva "tornou-se uma espécie de 'para-ministro'" e que "já acompanhou Costa em reuniões com empresários e já começou as reuniões com cada um dos ministros", a primeira das quais com o titular da pasta do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.