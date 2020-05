Covid-19

A ministra da Saúde assegurou hoje que existem hospitais prontos para ajudar o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que tem tido sofrido uma forte pressão devido aos focos de covid-19 registados na sua área de influência.

Marta Temido falava aos jornalistas na conferência diária de acompanhamento da pandemia de covid-19 em Portugal, com destaque para a situação na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 85% dos novos casos registados no país.

Alguns destes casos foram detetados na área de influência do Hospital Beatriz Ângelo, que sexta-feira tinha ocupadas nove das 10 camas em Unidades de Cuidados Intensivos para a covid-19.