Actualidade

Um casal "na casa dos 50 anos" foi hoje morto a tiro no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, disse à agência Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, "trata-se de um duplo homicídio com recurso a arma de fogo", tendo as vítimas sido baleadas no momento em que se encontravam a trabalhar num terreno agrícola.

Fonte da GNR acrescentou à Lusa que o alerta foi dado pelas 13:10 e que o crime aconteceu na localidade da Estrada da Avarenta, freguesia de Carrazedo de Montenegro.